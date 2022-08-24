Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Сьогодні День Незалежності України, і вони зуби вишкірили конкретно": окупант жаліється дружині, що сидить "в капкані"

Дата публікації
Перегляди
4040
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Сьогодні День Незалежності України, і вони зуби вишкірили конкретно": окупант жаліється дружині, що сидить "в капкані"

Скриншот з відео

Жінка ж благає все кидати та повертатись швидше додому.

Головне управління розвідки МО України 24 серпня перехопило розмову військовослужбовця РФ, де він повідомляє своїй дружині, що його телефону більше не існує, бо їх "накрили".

Також він жаліється на значні втрати росіян та каже про багатьох поранених.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулися саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "оскалили зуби".

Під час розмови зазначається той факт, що вони "в капкані"

Дружина ж благає все кидати та повертатись швидше додому.

Нагадаємо, Жданов розповів, якими ракетами Росія обстрілює Україну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4040
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація