"Сьогодні День Незалежності України, і вони зуби вишкірили конкретно": окупант жаліється дружині, що сидить "в капкані"

Жінка ж благає все кидати та повертатись швидше додому.

Головне управління розвідки МО України 24 серпня перехопило розмову військовослужбовця РФ, де він повідомляє своїй дружині, що його телефону більше не існує, бо їх "накрили".

Також він жаліється на значні втрати росіян та каже про багатьох поранених.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Окупант озвучує припущення, що всі ці прикрі події відбулися саме через День Незалежності України, тому що ЗСУ "оскалили зуби".

Під час розмови зазначається той факт, що вони "в капкані"

Дружина ж благає все кидати та повертатись швидше додому.

Нагадаємо, Жданов розповів, якими ракетами Росія обстрілює Україну.

Читайте також: