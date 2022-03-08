"Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, російська сторона запланувала зрив", - Верещук

Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 9-ї ранку до 21-ї години.

Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджений Міністерством оборони Росії у відповідному листі до Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Росії.

Про це у вівторок, 8 березня, віцепрем'єрка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми – як сторона, з якою погоджувалось відкриття гуманітарного коридору", - зазначила вона.

За словами Верещук, маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались.

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"Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи цього гуманітарного коридору. Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом. Непогодженим. Небезпечним. Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально", - сказала вона.

Йдеться, за словами віцепрем'єрки, про евакуацію з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Республіки Індія та Китайської народної республіки. Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до міста суми відповідних гуманітарних вантажів. Зокрема, продуктів харчування, ліків.

"Українська сторона повністю готова забезпечити увесь шлях за погодженим маршрутом. Ми проінформували про нашу готовність як Червоний Хрест, так і російську сторону. Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом о 9-й годині за київським часом. Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 9-ї ранку до 21-ї години", - зазначила вецепрем'єрка.

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Верещук наголосила, що по усьому маршруту мають бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон – як з людьми, що виїжджають з міста Суми, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються у місто Суми. Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до міста Суми за маршрутом: Лохвиця, Андріяшівка, Ромни, Недригайлів, Суми.

Реальне припинення вогню в рамках маршруту гуманітарного коридору стане основою для оповіщення населення про можливість евакуюватися. Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона має розпочати рух з міста Суми.

Також услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті.

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"Так само ми надсилали російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків та Харківська область у напрямку Західної України. Закликаємо Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами", - резюмувала Верещук

Тим часом, у Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

ТСН.ua