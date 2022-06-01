"Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі": міністр оборони заінтригував заявою

"Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі": міністр оборони заінтригував заявою

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що держава працює над тим, щоб її військові потреби Європа сприймала як спільні. Хороші новини від Польщі очікуються вже в середу, 1 червня.

Протягом травня відбулись 30 офіційних міжнародних заходів та десятки робочих контактів щодо військової допомоги України.

Про це Резніков написав у Мережі.

"Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі. Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром", – заявив міністр оборони.

Він зазначив, що у травні ключовою подією було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Вже через кілька тижнів обговорюватиметься прогрес під час третьої зустрічі. Резніков сказав, що "результати цього спілкування вже працюють на фронті або їдуть до України".

Нагадаємо, голова Міноборони також поінформував про те, що зараз Україна проходить через критичну фазу війни, тривають кровопролитні бої. І державі бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога.

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