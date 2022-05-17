Сьогодні на фронті триває оперативна пауза, окупанти видихаються - військовий експерт

Сьогодні на фронті триває "оперативна пауза", під час якої відбувається гонитва, хто швидше перегрупує свої війська.

Наразі на лінії зіткнення суттєво зменшилася інтенсивність бойових дій. Поки єдиним місцем, де окупанти ведуть наступальні дії є Луганський напрямок, але, на щастя, і там вони успіхів не мають.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Ми входимо в етап позиційної війни. Її можна назвати спільним словом "оперативна пауза". І от в цій оперативній паузі наступає гонитва: хто швидше. Або РФ буде намагтися сформувати резерви, або ми будемо намагатися отримати зброю, переозброїти наші Збройні сили на Західні зразки, і сформувати групування військ для контратаки", — зазначив Жданов.

За його словами, сьогодні на фронтах спадає інтенсивність бойових дій і Україна фактично "веде основу", створюючи "артилерійські дуелі" і дистанційні засоби ураженя.

"Поки єдиним місцем, де вони (окупанти - ред.) ведуть наступальні дії є Луганський напрямок, але на щастя, вони успіхів не мають. Ми завдаємо їм ураження і вони відкочуються на свої позиції. Якщо позавчора на Луганському і Донецькому напрямках ми відбили 17 атак, то за минулу добу вже було 7 атак російських військ на наші позиції. Тобто у них теж інтенсивність падає, вони теж видихаються", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін фактично визнав, що Крим — це Україна, і що Росія претендує на наші території.

Коли і як Путін почне реалізовувати мрію про захоплення України та відновлення СРСР - Фейгін і Ягун

Читайте також: