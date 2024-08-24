Сьогодні незалежність – в окопах на всіх напрямках - Зеленський подякував воїнам у День 33-річча незалежності України

24 серпня, у День Незалежності, президент Володимир Зеленський звернувся до українців, подякувавши всім, хто захищає свободу і майбутнє України.

Відеозвернення гарант опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Нам потрібен мир і спокій на наших землях. Вздовж усього нашого кордону протяжністю 6992 кілометри. На суші, на морі, у повітрі, всередині країни – усюди, де ми будемо стояти на варті своїх цінностей. Так, як це роблять наші воїни. На всіх напрямках фронту й державного кордону, який уособлюють прикордонні стовпи. А нашу волю й боротьбу символізують наші люди – наші захисники, наші опори. Ті, на чиїх плечах тримається Україна. Тримається в Харкові, Куп’янську, Запоріжжі, тримається на Херсонщині. У Покровську, Торецьку, Часовому Яру. На Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - сказав він.

Президент у своєму зверненні зазначив, що незалежність України бореться завдяки зусиллям воїнів. Він подякував їм за їхню відвагу та роботу, підкресливши, що лише вони знають, скільки важкої праці, поту і крові стоїть за цифрами втрат ворога. Зеленський зазначив, що воїни зберігають і захищають незалежність України, навіть коли стикаються з великими труднощами.

Зеленський висловив подяку всім, хто підтримує воїнів і працює на благо України, включаючи медиків, рятувальників, волонтерів, поліцейських, фермерів, вчителів, учнів, а також українців як в країні, так і за кордоном. Він підкреслив, що незалежність України — це справа кожного, і вона має багато аспектів: економічну, енергетичну, духовну. Зеленський також згадав про важливість справедливості щодо нагород та вшанування героїв, як українців, так і іноземців, які борються за Україну.

Гарант підкреслив, що між Україною і ворогом має бути міцний кордон, але між українцями не повинно бути жодних розділень. Він зазначив, що незалежність є в кожному українці, і об'єднані, ми здатні перемагати. Зеленський відзначив, що незалежність проявляється в наших діях і стійкості, і що вона є частиною нашого щоденного життя. Він подякував усім українцям за їхню відданість і боротьбу, і привітав їх з Днем Незалежності.

Нагадаємо, Посольство США в Україні попередило про можливі масовані атаки Росії на територію України 24 серпня, в День Незалежності.

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