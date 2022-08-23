"Сьогодні РФ топчеться на місці": Жданов назвав причину втрат та гальмування ворожої армії

Після трьох місяців повномасштабної війни проти України так звана армія Росії почала деградувати, а економіка країни вже не здатна забезпечити її потреби.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телемарафону FREEДОМ.

"Дійсно, вони розраховували на коротку переможну війну, на кшталт грузинського сценарію. Зіткнулися із затяжною війною, їх сил вистачило на три місяці. Ось уже в травні темпи наступу почали падати, сьогодні РФ – можна впевнено сказати – топчеться на місці", – зазначив Жданов.

За його словами, за місяць лінія фронту практично не змінилася. Найбільше досягнення окупанта, так це 10 км просування за 35 діб у напрямку Бахмута.

"Росія починає поступово деградувати в якості піхоти. Якістю техніки, знятої з довгострокового зберігання, яка надходить, В якості системи військового управління: вони несуть величезні втрати, ланка молодших командирів (взвод, рота) – там практично кадрового складу вже не залишилося. Там керують в основному призначені з числа найкмітливіших, досвідчених бійців. Йде повна деградація армії, нездатність економіки Росії сьогодні забезпечити цю армію в повному обсязі, хоча б в межах потреб", – зазначає експерт.

На думку експерта, ситуація із російською армією наразі така, що вона не може відкрити другий фронт.

"Чим відкривати другий фронт? Де військо? Так, вони сформували там резервний корпус 15 тисяч осіб, він знаходиться в Нижньогородській області. 15 тисяч чоловік, щоб перекинути з технікою і озброєнням... Це близько 30 військових ешелонів, вони його місяць будуть перевозити. Добре, перевезуть вони його, це може змінити ситуацію на окремо взятому напрямку, але ніяк не другий фронт", - зазначив Жданов.

У ЗСУ, навпаки, посилюються навчання та триває постачання озброєння Заходу.

"У нас йде нарощування сил по вогневому ураженню противника", – додав експерт.

На думку Жданова, головним досягненням цих шести місяців війни є те, що 24 серпня День Незалежності України настане.

Нагадаємо, глава держави запевнив, що анексований росіянами Крим після деокупації разом з Україною стане частиною Євросоюзу.

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