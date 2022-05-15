Сьогодні у Запорізькій області працюватиме "зелений" коридор для виїзду на підконтрольну окупантам територію

Сьогодні у Запорізькій області працюватиме "зелений" коридор для виїзду на підконтрольну окупантам територію

Громадяни зможуть виїхати із Запоріжжя в район Кам'янського.

У Запорізькій області 15 травня відкритий "зелений" коридор для виїзду на підконтрольну росіянам територію.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"З 10:00 до 14.00 буде відкрито зелений коридор для громадян які бажають виїхати з Запоріжжя на територію підконтрольну противником в районі Кам'янске. Просимо слідкувати за безпековою ситуацією", - зазначив він.

Однак Орлов попередив, що у разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.

Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили.

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