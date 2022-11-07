Сьогодні в Херсоні теплоходи востаннє "евакуюють" мешканців на лівий берег (відео)

Окупанти проводять "евакуацію" херсонців з правого на лівий берег Дніпра.

У понеділок, 7 листопада, у тимчасово окуповану Херсоні останні теплоходи перевозять місцевих мешканців на на лівий берег Дніпра.

Відповідне відео у Telegram оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"В Херсоні сьогодні "останні теплоходи" вивозять жителів на лівий берег. Один "Бештау", другий "Арарат". Один йде до Олешків, другий до Голої Пристані", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє журналіст, зараз у Херсоні з 320 тисяч населення залишилося близько 70 тисяч людей.

"Далі, кажуть окупанти, цивільні, якщо хочуть, будуть вибиратися самостійно", - розповів Цаплієнко.

Ситуація у Херсонській області

Станом на кінець жовтня українські військові звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Міністр оборони України Олексій Резніков також пояснив, що ЗСУ трохи сповільнили наступ на Херсонщині через погодні умови.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що на правому березі Дніпра у Херсонській області вже немає ні військового керівництва окупантів, ні центру прийняття рішень колаборантів, вони виїхали до Генічеська, до Скадовська.

На тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини російські окупанти тероризують місцеве населення в пошуках ДРГ та корегувальників вогню.

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