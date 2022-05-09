"Сьогодні вирішальний день": окупанти хочуть "відрізати" Луганську область від України - Гайдай

"Сьогодні вирішальний день": окупанти хочуть "відрізати" Луганську область від України - Гайдай

Якщо росіянам вдасться захопити "дорогу життя" – трасу Лисичанськ-Бахмут – доставка гуманітарної допомоги та евакуація людей стане неможливою.

На Луганщині йдуть дуже серйозні бої в районі Рубіжного та Білогорівки. Практично з двох боків, з боку Попасної та з боку Білогорівки йдуть бої.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, траса, яка веде на Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут – зараз єдиний ланцюжок, по якому можливо завозити гуманітарні грузи та евакуйовувати людей.

"Вчора ворогові вдалося побудувати переправу, перекинути мобільні пантонні переправи через річку Сіверський Донець, і вони почали перекидати техніку, щось у них не виходило, десь переверталися танки, досі вони там валяються в річці", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що ворогові все таки вдалося якусь частину техніки перекинути, і йдуть дуже жорстокі бої у Білогорівці, там працює і авіація і артилерія, міномети, дуже багато бійців з обидвох сторін.

"Сьогоднішній день буде достатньо вирішальним, щодо цієї переправи. Якщо ворогові вдалося там би закріпитись, то вони би і далі розвивали наступ і дійшли би до траси і перекрили би повністю з'єднання з Луганською областю", - наголосив він.

Нагадаємо, у захопленому Херсоні окупанти хочуть змусити ув’язнених воювати проти ЗСУ.

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