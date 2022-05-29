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Сьогодні вночі авіація вразила дві ворожі цілі на Сумщині - ОВА

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Сьогодні вночі авіація вразила дві ворожі цілі на Сумщині - ОВА

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Попередньо, ЗСУ могли знищити безпілотники окупантів.

Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумської області, було вражено дві ворожі цілі.    

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини.Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА", - розповів він.

Нагадаємо, окупанти зранку 29 травня вчергове обстріляли Сумщину з території Російської Федерації. 

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