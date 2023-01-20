Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість: Зеленський прокоментував підсумки зустрічі

Президент зазначив, що не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну", оскільки це закрита дискусія – і так має бути.

Сьогодні день "Рамштайну" – і оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить наш дипломатичний марафон. Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайну". Це закрита дискусія – і так має бути.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 20 січня.

"Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги", - зазначив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але "щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене".

"Я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися", - зазначив він.

Загалом, за словами президента, за тиждень вдалося досягти кількох речей.

"Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон. Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників", - додав він.

Зеленський повідомив, що один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. "І я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти", - сказав президент.

Володимир Зеленський подякував європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту.

"Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та інші – дякую вам! Дякую Канаді й особисто прем’єр-міністру Трюдо", - зазначив очільник країни.

"Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що наступний тиждень, до якого він з командою вже готується, має також принести свої оборонні плоди.

Нагадаємо, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня відбулася восьма міжнародна зустріч у форматі Рамштайн з питань військової допомоги Україні, яка зібрала представників оборонних відомств понад 50 країн світу.

Яке озброєння союзники передадуть Україні

ППО від Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема батарея ЗРК Patriot від Німеччини та ЗРК Avanger;

ракети для Patriot, пускові установки та навчання від Нідерландів;

купівля Канадою ЗРК NASAMS і снарядів до неї;

БТР Bradley, БТР Stryker, позашляховики, машини із захистом від снарядів;

танки Challenger 2 від Великої Британії;

БМП CV90 та САУ Archer від Швеції;

19 гаубиць від Данії;

гелікоптери, ПЗРК Stinger та іншого обладнання від Латвії;

великий пакет допомоги від Естонії, до якого входять 155-мм снаряди для гаубиць і не тільки.

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