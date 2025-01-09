Солдат КНДР обікрав військових РФ і продавав їхні речі – фрагмент щоденник

У казармі кореєць подумав, що ніхто не стежить за ним, та поклав у кишеню речі росіян.

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали ще один фрагмент щоденника ліквідованого північнокорейського бійця Гьонг Хонг Джонга.

У попередніх записах Джонг розповідав, що його відправили до Росії для "спокутування гріхів перед вождем". А в Росії він крав речі росіян.

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"Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів", – писав Джонг.

Далі у щоденнику він запевняє, що "більше не буде торгувати чужими речами", а буде "героїчно наступати в перших рядах та знищувати ворогів."

Запис показує шокувальні речі про рівень пропаганди тоталітаризму і пропаганди в КНДР – навіть в особистому щоденнику північнокореєць пише підлабузницькі фрази на адресу диктатора Кім Чен Ина та інші пропагандистські вислови. Повернутися на тоталітарну батьківщину Джонгу не судилося. Через кровожерливість свого диктатора він загинув на Курщині.

Нагадаємо, у третій опублікованій частині щоденника Джонг пише про "благодатну та рідну партію", "священний обов'язок", а також зізнається, що був відправлений на війну за якусь провину.

У другій опублікованій частині нотаток Гьонг Хонг Джонг розписував, як вполювати український безпілотник "на живця". У першій частині Гьонг Хонг Джонг вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи то Йонга) з днем народження.

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