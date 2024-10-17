Солдати Кім Чен Ина на війні в Україні: Зеленський розповів важливі подробиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що військові з Північної Кореї вже перебувають на війні. Пхеньян готує контингент, який воюватиме проти України.

Про це глава держави заявив 17 жовтня під час брифінгу в Європейській раді.

"Є інформація від нашої розвідки, що північнокорейські офіцери перебувають на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують російських солдатів", – наголосив президент.

За словами Зеленського, точна кількість офіцерів, які прибули з північної Кореї, наразі невідома. Втім, наголосив президент, є намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, а не лише піхоту.

"За даними розвідки, Росія розраховує на таке підсилення, оскільки не встигає з мобілізацією. Має великі втрати на полі бою. Він (Путін – Ред.) знає, що в суспільстві проти мобілізації. Саме тому він шукає зовнішню підтримку", – каже Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про факт того, що "друга країна фактично втягується у війну і поряд з Росією буде воювати з Україною".

"Відомо, що Іран надавав Росії і ракети, і дрони. Але не контингент. Це дуже серйозний крок у війні – втягнення контингенту (Північної Кореї – Ред.)", – додав український президент.

Як повідомляли ЗМІ, Росія готує понад 10 тисяч військових з Північної Кореї на Далекому Сході. Солдатів готують до перекидання на прикордонні території біля України.

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