Солдати Кім Чен Ина в Україні: яка мета відправлення військ КНДР на війну

Північна Корея посилає своїх солдатів на війну до України, аби отримати бойовий досвід. Своєю чергою, агресорка РФ хоче за допомогою КНДР вивільнити частину своєї бойової сили для операції вздовж лінії фронту.

Про це повідомив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак в ефірі FREEДOM.

"Ситуацію з можливою появою північнокорейських військових на фронті потрібно розглядати в площині — чого хоче Росія і чого хоче Північна Корея. Головний задум Росії - за допомогою підтримки КНДР вивільнити частину своєї бойової сили для операції вздовж лінії фронту і допомогти у розширенні військової інфраструктури. Чого хоче Північна Корея? Хоче "обкатати" своїх солдатів у реальній війні для подальшого використання проти Південної Кореї", - висловився політтехнолог.

Також Пхеньян хоче російських харчових продуктів, палива та технологій - "від супутників до міжконтинентальних балістичних ракет". За словами Постернака, "для цього потрібно надати послугу Кремлю". Окрім того, Північна Корея зацікавлена в посиленні військового альянсу з РФ на противагу Китаю.

Від співпраці з Пхеньяном вигоди також отримує Москва. Зокрема, російське військове командування має шанс продовжити тактику "м’ясних штурмів" і "м’ясного тиску" на полі бою за допомогою кількості своєї армії. Крім того, РФ може прикрити деякі ділянки фронту малої інтенсивності північнокорейськими підрозділами.

"Росія хотіла б змусити США зосередитися на Азійсько-Тихоокеанському регіоні у постачанні до Південної Кореї зброї замість України. Ключове - Росія показує, що легалізує, матеріалізує в дії "вісь зла": Тегеран, Москва, Пхеньян. Тим самим показує, що Росія масштабує конфлікт, який веде до Третьої світової війни", - наголосив Олег Постернак.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецназу.

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