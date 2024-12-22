На підробку вказують підписи власників військових квитків, які зроблені корейською мовою.

Командування російської армії, щоб приховати присутність військових із Північної Кореї, видає їм фальшиві документи уродженців Туви — батьківщини воєнного злочинця, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій, опублікувавши військові квитки ліквідованих на Курщині солдатів Кім Чен Ина.

У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер. Місцем народження цих військових вказано населені пункти російської республіки Тува. Їхніми цивільними професіями вказано "зварювальник" та "покрівельник".

Документи північнокорейських солдатів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Документи північнокорейських солдатів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Документи північнокорейських солдатів / Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо.

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На підробку вказують підписи власників документів. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

“Цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Курщині намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів, тому просто спалюють обличчя загиблих військових КНДР, щоб замести сліди.

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