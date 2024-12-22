На підробку вказують підписи власників військових квитків, які зроблені корейською мовою.
Командування російської армії, щоб приховати присутність військових із Північної Кореї, видає їм фальшиві документи уродженців Туви — батьківщини воєнного злочинця, ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Про це повідомили у Силах спеціальних операцій, опублікувавши військові квитки ліквідованих на Курщині солдатів Кім Чен Ина.
У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер. Місцем народження цих військових вказано населені пункти російської республіки Тува. Їхніми цивільними професіями вказано "зварювальник" та "покрівельник".
За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо.
На підробку вказують підписи власників документів. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.
“Цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Курщині намагаються приховати втрати північнокорейських солдатів, тому просто спалюють обличчя загиблих військових КНДР, щоб замести сліди.
Читайте також: