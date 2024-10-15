Солдати КНДР на Курщині тікають з поля бою: "бурятський батальйон" став джерелом проблем для росіян

Майже два десятки північнокорейських вояк залишили свої позиції на фронті. Тепер їх розшукують і водночас намагаються приховати факти дезертирства.

В армії РФ сформували "особливий бурятський батальйон", до складу кого, щоправда, увійшли зовсім не буряти, а солдати з Північної Кореї. При цьому 18 вояк друга Путіна Кім Чен Ина вже втекли зі своїх позицій, розташованих на кордоні Брянської та Курської областей Росії.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у спецслужбах.

Також читайте Ймовірний вступ у війну КНДР: які країни опиняться під загрозою нападу

"За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. За словами нашого співрозмовника, мотиви втечі північнокорейців невідомі, окупаційна армія розпочала їхні пошуки. Водночас цю інформацію російські окупанти намагаються приховати від свого вищого командування", – пише авторка публікації.

Раніше стало відомо, що орієнтовна кількість особового складу "особливого бурятського батальйону", укомплектованого громадянами КНДР, складає до 3000 осіб. Цей підрозділ, скоріш за все, планують залучати до виконання бойових завдань у Курській області.

Нагадаємо, за даними аналітика, Північна Корея може відправити до України декілька десятків тисяч солдатів допомагати окупантам. За словами експертів, Україна має бути готова до того, що путінська армія на якомусь з напрямків може підсилитися особовим складом з Північної Кореї.

Читайте також: