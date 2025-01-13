Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Солдати КНДР на Курщині: у розвідці Південної Кореї оцінили їхні втрати

Солдати КНДР на Курщині: у розвідці Південної Кореї оцінили їхні втрати

Північнокорейські військові / Фото: Associated Press

За хворі амбіції Путіна гинуть не лише росіяни.

Південнокорейське розвідувальне агентство оцінило втрати КНДР на війні Росії проти України. Щонайменше 300 північнокорейських солдатів було вбито, ще близько 2700 - отримали поранення.

Про це пише Yonhap News Agency.

Такі втрати північнокорейських солдатів пояснюють їхнім "нерозумінням сучасних методів ведення війни", включаючи "марну" стрілянину по далекобійних безпілотниках, ґрунтуючись на аналізі нещодавно отриманого агентством відео бою.

Розвідувальне агентство також повідомило, що Північна Корея наполегливо рекомендувала своїм солдатам вчиняти самогубства, щоб не потрапити в полон до українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський опублікував відео першого допиту полонених північнокорейських військових, яких захопили в полон на Курщині вчора, 11 січня. Глава держави повідомив, що Україна готова передати Кім Чен Ину його людей, якщо він натомість організує повернення українських полонених з РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація