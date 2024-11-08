Солдати КНДР у Росії: у НАТО зробили заяву щодо розширення війни

Нарощування військової співпраці між Росією та КНДР в Альянсі назвали багаторазовим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

НАТО вважає відправлення військ КНДР до РФ небезпечним розширенням нічим не спровокованої агресивної війни Росії проти України.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю, 8 листопада, заяві Альянсу, до якої долучилися Австралія, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея та Україна.

У НАТО наголосили, що на додаток до вже наданої Північною Кореєю суттєвої підтримки російським військовим зусиллям через постачання мільйонів боєприпасів та балістичних ракет, відправлення до Росії північнокорейських військ означає небезпечне посилення вже наданої підтримки Москві в її незаконній агресивній війні проти України.

Нарощування військової співпраці між Росією та КНДР в Альянсі назвали багаторазовим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

“Це особливо кричущий факт, якщо враховувати статус Росії як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Росію повернутися до дотримання цих резолюцій і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань", - ідеться в заяві.

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У НАТО відзначили, що поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР створює глибокий вплив на євроатлантичну безпеку з наслідками для Індо-Тихоокеанського регіону.

“Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги російській агресії та засуджуємо всіх, хто сприяє і тим самим продовжує незаконну війну Росії проти України", - ідеться в заяві.

В Альянсі наголосили, що "союзники залишаються такими ж рішучими, як і раніше, у підтримці України доти, доки це необхідно для перемоги України".

“Союзники і партнери продовжують нарощувати життєво важливу політичну, військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, оскільки Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Союзники сповнені рішучості підтримати Україну у створенні сил, здатних відбити російську агресію, згідно з обіцянкою довгострокової безпекової допомоги для України", - підсумували в заяві НАТО.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжують взаємодію із союзниками та партнерами щодо відповіді КНДР на розгортання її військ поблизу кордону України.

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