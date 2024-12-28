Солдати КНДР вбивають себе, аби не потрапити в полон: військовий назвав причину

На думку військового, північні корейці бояться, що у випадку потрапляння у полон, їхні сім'ї, що залишилися в КНДР, будуть репресовані.

Серед солдатів КНДР, які воюють на боці Росії проти України у Курській області, зафіксовані випадки самогубств.

Чому содати Кім Чен Ина воліють покінчити з собою, ніж потрапити у полон, пояснив військовослужбовець і блогер Кирило Сазонов.

На його думку, північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським військам, ймовірно, через страх репресій проти своїх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон.

Також Сазонов нагадав, що за даними Білого дому, лише за останній тиждень Північна Корея втратила 1 000 військових убитими та пораненими.

Нагадаємо, що вчора в українських Telegram-каналах було опубліковано зображення, заявлене, як знайдена українськими військовими записка у загиблого північнокорейського солдата в Курській області.

Також читайте ССО опублікували нотатки знищеного спецпризначенця КНДР (фото)

Напис корейською мовою: "Смерть – це не кінець, а початок вічної слави! Пам’ятай, воїне, пам’ятай: твій справжній страх – не смерть, а ганьба перед своєю країною. Потрапити в полон – означає зрадити своїх товаришів, свою сім’ю та свій народ. Лише ті, хто обере честь замість слабкості, стануть прикладом для наступного покоління. Ваша смерть на полі бою стане символом мужності та стійкості. Ганьба триває довше за життя, але слава героя вічна! Міцно тримаючи гранату в руці, витягніть шплінт, сміливо зніміть запобіжну чеку та помістіть гранату під підборіддя або під бронежилет".

Достовірного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що солдатів КНДР добивають свої, щоб не потрапили в полон до ЗСУ.

Стало відомо, що ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Проте згодом південнокорейські ЗМІ повідомили, що поранений північнокорейський солдат, якого захопили в полон бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ, не вижив.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.