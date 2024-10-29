Солдати КНДР прибули до Курської області: ЗСУ завдали перших ударів по північнокорейських позиціях

Західні ЗМІ пишуть, що 5 тисяч солдатів КНДР, ймовірно, вже приєднались до 40-тисячного угруповання ВС РФ у Курській області.

У Курській області ЗСУ, ймовірно, завдали удару по дислокації військ КНДР, які приєднались до 40-тисячного російського угруповання. За інформацією джерел у Силах оборони, північнокорейських солдатів везли понад 6 тисяч км у цивільних вантажівках, щоб вони могли приєднатись до 810-ї бригади російських морпіхів.

Про це повідомляє El Pais.

Видання зауважує, що наразі немає ані інформації про місце удару по північнокорейських військових, ані будь-яких візуальних доказів, що солдати КНДР взагалі перебувають в зоні бойових дій.

"Жоден з піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті", — зауважило видання.

У статті також зазначається, що за даними ГУР та західних розвідок, російську армію посилили 10 тисячами солдатів КНДР, і половина з них – вже прибула на Курщину.

Джерела журналістів у 95-й бригаді ЗСУ повідомили, що північні корейці навряд чи допоможуть росіянам змінити ситуацію на свою користь у Курській області, адже переважна більшість курського угруповання армії РФ складається з новобранців.

"Солдати з 95-ї бригади припускають, що північнокорейці, якщо їм нарешті доведеться воювати, а не виконувати інших матеріально-технічних завдань, не будуть готові давати хороший бій", — цитує видання слова українських військових.

Нагадаємо, у Курській області російські війська активно намагаються послабити оборону України. Експерт попереджає, що до кінця року Україна може бути змушена вийти з Курської області, а окупанти просунуться в бік міста Суми.

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