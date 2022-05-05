Солдати не такі: генерал США пояснив, чому провалився воєнний план Росії в Україні

Солдати не такі: генерал США пояснив, чому провалився воєнний план Росії в Україні

Начальник штабу Сухопутних сил США генерал Джеймс МакКонвіл вважає, що причиною провалу воєнного плану РФ є недостатньо підготовлені солдати.

Він переконаний, Росія не була здатною втілити свій воєнний план в Україні від самого початку бойових дій. Також генерал зауважив, що для виконання подібного воєнного плану РФ потребувала значно кращої логістичної системи.

Про це Джеймс МакКонвіл заявив під час слухань в Комітеті Сенату США зі збройних сил щодо розгляду фінансів на оборону на 2023 фіскальний рік та Програми оборони майбутнього, передає "Голос Америки".

"План, який був у Росії – дуже складний. Для такого плану потрібні дуже натреновані та дисципліновані солдати. В них не було таких здатностей. В них не було достатньо підготовлених солдат", - заявив Джеймс МакКонвіл.

Також генерал наголосив, що дії українського керівництва дуже важливі та правильні: "З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем’єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну".

"Можливо, у українців немає таких потужностей і здатностей як в Росії, але у українців є воля. Коли будуєш згуртовану команду – це має значення. Це відрізняється від того, що ми бачили в інших місцях" - додає генерал Джеймс МакКонвіл.

Нагадаємо, ЗСУ перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Читайте також: