Солдати Північної Кореї у війні проти України: аналітики ISW розповіли, з якими труднощами вони стикаються

Російські війська все ще намагаються приховати присутність північнокорейців на полі бою, завдаючи ударів з дронів по поранених солдатах з КНДР, коли українські війська намагаються взяти їх у полон.

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) розповіли, з якими труднощами стикаються військові з Північної Кореї у війні проти України на боці Росії.

"Нові північнокорейські сили навряд чи зможуть суттєво покращити російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами і ускладненнями у разі взаємодії з російськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжить використовувати північнокорейські війська так само, як це робило дотепер", – йдеться у повідомленні ISW.

Американські чиновники і українські солдати розповіли NYT, що північнокорейські і російські війська продовжують боротися за зв'язок і злагодженість, і що російські і північнокорейські солдати щонайменше двічі "зіткнулися" через помилки в ідентифікації військ.

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Український командир розповів NYT, що північнокорейські штурмові групи тепер включають перекладача, який розмовляє російською мовою, але ці групи все одно не є дуже ефективними.

Українські солдати повідомили, що північнокорейські сили продовжують проводити масові піхотні атаки і що північнокорейці не відступають, навіть якщо вони поранені.

Сили спеціальних операцій (ССО) України 22 січня опублікували кадри масованої піхотної атаки північнокорейських військ і повідомили, що українські сили вбили 21 і поранили 40 північнокорейських солдатів під час восьмигодинного бойового зіткнення.

Українські солдати розповіли NYT, що російські війська все ще намагаються приховати присутність північнокорейців на полі бою, завдаючи ударів з дронів по поранених північнокорейських солдатах, коли українські війська намагаються взяти їх у полон.

Аналітики ISW резюмують, що високий рівень втрат Північної Кореї і труднощі з оперативною сумісністю з російськими військами вплинуть на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з участі у війні з Росією.

Нагадаємо, КНДР готується перекинути до РФ додаткові війська: аналітики назвали терміни.

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