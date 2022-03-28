Солдати РФ без захисту підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: працівники станції назвали це самогубством

Солдати РФ без захисту підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: працівники станції назвали це самогубством

Окупанти проїхалися у Чорнобильському "Рудому лісі".

Російські окупанти, які захопили ЧАЕС, проїхали на своїй бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону під назвою "Рудий ліс".

Вони підняли хмари радіоактивного пилу.

Про це повідомили Reuters робітники на місці події.

Два джерела розповіли виданню, що солдати у колоні не використали жодних протирадіаційних засобів. Також співробітник ЧАЕС заявив, що це "самогубство" для солдатів. За його словами радіоактивний пил, який вони вдихали, може викликати внутрішнє опромінення.

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