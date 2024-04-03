Солдати РФ скаржаться на неефективність комплексів ППО проти українських дронів – "Атеш"

В Росії окупанти скаржаться на несправності та неефективність комплексів протиповітряної оборони проти українських дронів. Військовослужбовець із підрозділу ППО зазначає, що керівництво почало використовувати старі ЗРК "Куб", які "дуже погано проявляють себе".

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Ця техніка була вилучена зі старих запасів, а ракети для цього зенітно-ракетного комплексу погіршилися під час зберігання на складах. Найчастіше вони просто не можуть вразити ціль, навіть якщо вона виявлена", - зазначає "Атеш".

Також є проблеми з сучасними комплексами. Більшість працездатних ЗРК були відправлено до зони "СВО, а у тилових містах залишилися – несправні чи зношені. Як каже агент "Атеш", 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.

"Також існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні. Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок, що проблеми з відбиттям повітряних атак українських безпілотників по стратегічних об'єктів, які розташовані в тилових містах Росії, потребують комплексного вирішення та значних вкладень, на які навряд чи готове військово-політичне керівництво Росії", - резюмують партизани.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, атакувала завод у Татарстані дронами з ШІ (відео).

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