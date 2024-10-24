Солдати з КНДР уже на фронті: у ГУР дізналися, на який напрямок їх кинула Росія

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже прибули на фронт.

Про це пише Головне управління розвідки України.

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Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ.

За інформацією ГУР, підготовка солдатів з КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході РФ ― “Барановскій” (Уссурійск), “Донґуз” (Улан-Уде), “Єкатєрінославскій” (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка).

На злагодження військових з Північної Кореї, перед тим як відправити на фронт, надають декілька тижнів.

За оцінками розвідки, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Путін призначив заступника міністра оборони РФ, колишнього главу Інгушетії, генерала Юнус-Бека Євкурова.

"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила", – розповіли у ГУР.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

За інформацією Newsweek, КНДР могла відправити до РФ не лише піхоту, а й пілотів.

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