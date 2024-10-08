Солдати з КНДР в Україні?: офіцер ЗСУ оцінив загрозу і навички

Офіцер ЗСУ оцінив, на що здатні північнокорейські військові, якщо дійсно з'являться на полі бою в Україні.

Якщо солдати з КНДР дійсно з'являться на полі бою в Україні, вони можуть створити чимало проблем самим росіянам. Водночас, нова "партія гарматного м'яса" дійсно стане черговою проблемою для Сил оборони.

Про це в Telegram написав лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс", коментуючи попередження міністра оборони Південної Кореї.

За словами військового, навіть якщо Північна Корея дійсно направить своїх солдатів на підтримку РФ, то результат залежатиме від покладених на них функцій.

"В принципі з тими темпами як росіяни не жаліють своїх, то цих тим більше не буде шкода. Як не крути то маємо розглядати їх з точки зору мʼяса, якого стане більше, що буде проблемою для нас", – визнав "Алекс".

Проте, на його думку, є і зворотня сторона медалі. Адже корейські солдати будуть максимально непристосовані до умов нашої війни.

"Таке стадо буде найменш вмотивованим і шукатиме найпершу можливість дати по педалях, якщо припече, тому можуть навпаки створити проблеми для росіян. Якщо мирне населення цим можна здивувати, то особисто мені та моєму оточенню все одно, як то кажуть – є***им поки є***иться, іншого варіанту нема", – підсумував військовий.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що їхня опонентка Північна Корея може скерувати свої війська до України на підтримку Росії.

Зауважимо, що 27 червня Південнокорейський телеканал TV Chosun повідомив, що КНДР відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах".

Експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані у червні цього року також повідомляв, що КНДР направляє до України військовий підрозділ.

Минулого тижня видання Kyiv Post повідомляло, що на окупованій Донеччині внаслідок ракетного удару ЗСУ загинули шестеро військових з КНДР, які прибули "обмінюватися досвідом" з росіянами.

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