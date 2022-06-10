"Солдати знесилені, а логістика порушується": генерал Годжес розповів про наступальний потенціал росіян

Українські захисники змогли зупинити просування російської армії майже на всіх напрямках.

Російська армія втратила наступальний потенціал, вважає колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес.

Про це він сказав в інтерв’ю “Укрінформу”.

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“Незважаючи на проблеми, у росіян все ще є перевага в артилерії та РСЗВ. І за цю перевагу доводиться платити велику ціну (Збройним силам України - ред.) Проте, на мою думку, це їхній (російської армії - ред.) останній наступальний ривок. Вони не мають більше можливості продовжувати йти вперед. Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується”, - зазначив Годжес.

На його думку, до кінця серпня а, може, й раніше російські збройні сили нездатні будуть ні на що, крім артилерійського обстрілу.

Раніше американський генерал заявив, що битва на Донбасі триватиме місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні, до кінця літа.

"Я залишаюся оптимістом, тому що війна - це випробування волі. А українці мають найвищу волю. І це випробування логістики. І я бачу, що логістична ситуація в Україні покращується з кожним тижнем, а логістична ситуація в Росії повільно погіршується. У них немає ні союзників, ні друзів", - сказав він.

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