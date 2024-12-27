Солдатів КНДР добивають свої, щоб не потрапили в полон до ЗСУ — Зеленський

27 грудня надійшла інформація про кількох солдатів із Північної Кореї, яких українським воїнам вдалося взяти в полон, однак через важкі поранення їхні життя врятувати не вдалося, попри спроби реанімації.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також деталі боїв у Курській області за участі північнокорейських військових.

Про це президент сказав у відеозверненні.

"Я провів сьогодні Ставку, була окрема доповідь головкома Сирського щодо фронту. Донецькі напрямки – найбільш жорсткі, Запоріжжя, Херсон, Харківщина. Деталі щодо Курщини – бої за участі північнокорейських військових. У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон – їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту", – сказав він.

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Зеленський повідомив, що сьогодні надійшла інформація про кількох солдатів із Північної Кореї, яких українським воїнам вдалося взяти в полон. Однак через важкі поранення їхні життя врятувати не вдалося, попри спроби реанімації.

"Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури. Корейський народ не має втрачати своїх людей у боях в Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, потрібен відповідний вплив на Пхеньян", – зазначив президент.

Нагадаємо, північнокорейські війська зазнають масових втрат на війні Росії проти України. Лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових. У Білому домі війська КНДР назвали "витратним матеріалом".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.

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