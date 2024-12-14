Солдатів КНДР готують до штурму: нові дані про їх участь у війні

13 грудня підрозділи армії КНДР, що перебувають на території Росії, було приведено у стан бойової готовності.

Про це розповіло Головне управління розвідки України.

Повідомляється, що їм наказано чекати подальших вказівок, а командуванню доручено співпрацювати з російськими підрозділами, які ведуть бойові дії у Курській області.

Ймовірно, найближчим часом північнокорейські солдати будуть залучені до безпосередніх штурмових дій. Для підготовки їм надали додаткові запаси продовольства. Крім того, частина особового складу військ КНДР уже переміщується до лінії фронту. Зафіксовано, що їх приховано транспортують цивільними вантажівками, замаскованими під автомобілі доставки води.

Ця ситуація підкреслює поглиблення співпраці між режимом КНДР та Росією у війні проти України, що може мати серйозні наслідки для перебігу бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР ударами по Україні випробувала свою ракети і тепер їх вдосконалить.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія використовує боєприпаси, які Північна Корея мала утилізувати.

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