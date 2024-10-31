Солдатів КНДР одягнули в російську форму: Пентагон про появу солдатів Кім Чен Ина на війні

Військові з Північної Кореї переміщуються до Курської області Росії. Солдати Кіме Чен Ина одягнули російську форму та використовують російське спорядження,

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє The Guardian.

Очільник Пентагону наголосив, що оцінює кількість солдатів з КНДР в 11 тисяч осіб. Їхнє Залучення їх до бойових дій є "вкрай імовірним", наголошує він.

За словами Остіна, участь північнокорейських військ у війні "може розширити та затягнути конфлікт" і "спонукати деяких союзників до вжиття необхідних заходів".

"Путін втратив чимало власних військ і мав обирати між цим варіантом і оголошенням мобілізації", - прокоментував він появу на фронті бійців з КНДР.

Як повідомляло видання Financial Times з посиланням на представників української розвідки заявляє, що кілька тисяч солдатів КНДР перебувають за 50 км від України. Росія доправила до Курської області близько 3 тисяч північнокорейських військових.

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