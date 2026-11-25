Втрати РФ у війні проти України / © Укрінформ

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Зламана база даних російського Росстату свідчить про те, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули або зникли безвісти щонайменше 720 тисяч російських військових. Аби приховати величезні втрати та масштаб катастрофи, таких військових записують як зниклих безвісти.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росіяни записують загиблих як безвісти зниклих: як приховують втрати

Російське видання «Медіазона» повідомляє, що завдяки витоку статистичної інформації стало відомо про справжній масштаб втрат окупаційної армії.

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Журналісти зіставили викрадені файли Росстату, злиті бази органів РАЦС, судові ухвали та записи російського Реєстру спадкових справ. Отримані дані вказують на те, що з лютого 2022 року до кінця вересня 2026 року на війні загинули щонайменше 490 тисяч російських військовослужбовців, а статус зниклих безвісти мають ще 230 тисяч.

Утім, реальна цифра ліквідованих, найімовірніше, є більшою: і хакерські групи, і розслідувачі називають свої оцінки обережними через неповноту доступної звітності.

Водночас у Кремлі намагаються занижувати офіційну статистику смертності. На основі тих самих зламаних реєстрів журналісти з’ясували, що, наприклад, у Ростовській області загиблих солдатів свідомо записують як зниклих безвісти, аби приховати стрімке зростання втрат у російському війську.

Станом на листопад 2026 року сукупні втрати армії РФ — включно з убитими та важкопораненими — вже сягнули понад 1,6 мільйона осіб. При цьому лише за поточний місяць, листопад 2026-го, російські війська втратили більш як 53 тисячі бійців.

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Втрати РФ у війні — останні новини

Нагадаємо, наприкінці жовтня та на початку листопада 2026 року російська армія зазнала аномально високих втрат у війні в Україні. Сили оборони продовжують встановлювати добові рекорди у знищенні загарбників.

За даними Генерального штабу ЗСУ, період з 1 по 7 листопада став рекордним за кількістю ліквідованих росіян за весь час повномасштабного вторгнення — російські війська втратили 16 130 бійців. У середньому це понад 2300 військових за добу або близько сотні ліквідованих і поранених щогодини, що фактично відповідає особовому складу середньостатистичного російського мотострілецького полку на добу.

Попри такі втрати, у Генштабі зазначають, що російське командування не змінює своєї тактики та продовжує відправляти особовий склад на забій.

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