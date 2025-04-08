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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
1 хв

Солдати з Китаю в полоні ЗСУ: яка бригада провела блискучу операцію

81-ша бригада поблизу Білогорівки «вполювала» китайських військових, що воювали на боці РФ.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Китайський полонений

Китайський полонений

Китайських солдатів, які вперше потрапили в полон ЗСУ, захопили воїни 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Про це передає пресслужба бригади.

Зазначається, що китайські військові перебували на ворожому боці — в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу окупаційних військ РФ.

«Наразі з полоненими проводяться всі необхідні процесуальні дії українськими правоохоронними органами. Десантники 81-ї ОАеМБр продовжують успішно знищувати загарбників та всіх, хто їм допомагає», — зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про китайських полонених.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
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