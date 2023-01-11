Соледар став м'ясорубкою для колосального ресурсу Пригожина та відправною точкою для Суровікіна - експерт

Під час штурму Соледара, який є однією із найгарячіших точок на фронті, практично всі підрозділи ПВК "Вагнер" втратили свою боєздатність. Відновити її в найкоротший термін можливості у росіян немає.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

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За його словами, після поразки "вагнерівців" на Бахмутський напрямок російське командування кидає мобілізованих. Втім, як вважає Коваленко, це все одно не допоможе окупантам виграти битву за Бахмут.

"І це на тлі відсутності повного контролю над Соледаром. Північно-західна частина міста, за якою починаються лінії оборони ЗСУ і на штурм яких півники (окупанти - ред.) вже не мають ресурсу, так і залишилася для окупантів недосяжною, незважаючи на їхні інтенсивні реляції", - написав він.

Коваленко також прокоментував чутки від російських пропагандистів, що начебто росіяни "взяли" Соледар.

Ось уже більше доби пригожинські ресурси та інші видання сіляко прикрашають ситуацію в Соледарі, намагаючись надати втраті останнього боєздатного ресурсу, в битві за невелике містечко, якоїсь епічної значущості. Таким чином, побачили ви це чи ні, але Соледар став не просто м'ясорубкою для колосального пригожинського ресурсу, а й відправною точкою для піку самого півнячого генерала (Суровікіна, командувача російськими військами в Україні - ред.). Адже реляції дуже швидко зійдуть нанівець, на тлі ганьби, що дуже складно приховується", - підсумував війьковий експерт.

Соледар - нова мішень для окупантів

Соледар Донецької області став новою мішенню російської армії та найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут, окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але Сили оборони зупинили їхнє просування.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому Росія хоче взяти Соледар. Захопивши це місто, окупанти візьмуть під контроль дві траси на Бахмутському напрямку.

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