Соледар зруйнований вщент: гнітюче відео з окупованого міста

В окупованому місті не залишилось уцілілих будівель і не видно людей.

Російські війська вщент зруйнували місто Соледар на Донеччині, в якому до повномасштабної війни жили близько 10 тис. людей.

Український журналіст Денис Казанський опублікував відео з Соледара.

"Все, що залишилося від міста Соледар Донецької області, де до війни мешкало близько 10 тис осіб та працювали підприємства з видобутку кам'яної солі", – йдеться у підписі до викладеного ролика.

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На знятих із салону автомобіля кадрах видно численні руйнування в Соледарі: не залишилось буквально жодного вцілілого будинку.

"Прийшла Росія та знищила все. Більше немає ні міста, ні людей. Путін називає це "допомогою Донбасу", – зазначив Казанський.

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Зруйнований Соледар зняли на відео

До слова, в листопаді 2023 року навіть російські пропагандисти визнали, що окупанти несуть українцям лише смерті та розруху. Так, "воєнкор" з РФ Олександр Сладков повідомив, що в Соледарі залишився лише один житель. Нагадаємо, що місто вже майже рік перебуває під російською окупацією.

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