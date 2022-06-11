Солістка Go_A Павленко про те, де її застала війна: "У мене ракета пролетіла над головою"

Солістка Go_A Павленко про те, де її застала війна: "У мене ракета пролетіла над головою"

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко поділилася, де повномасштабна війна застала її і як вона вже мала думки розпрощатися з музикою.

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко поділилася, що 24 лютого прокинулася раніше на 15 хвилин до того, як почалося бомбардування.

У програмі "Вотсап, Eurovision" виконавиця розповіла, що вона була сама вдома і спочатку не зрозуміла, що відбувається. Однак вибухи почула – будинок виконавиця розташований на лівому березі Києва:

"Я прокинулася раніше. Десь хвилин на 15 до перших вибухів. Лежала в темноті і потім почалися вибухи. Почали, як я потім зрозуміла, Бориспіль бомбити. В мене тут було так голосно, я ввімкнула телефон і Катя, моя помічниця, вона була у Василькові, там теж почалося. Вона мені голосовими скидала, що я маю робити. Вона мені сказала: "Бери теплі речі, документи і спускайся, відходь подалі від будинку, бо летять ракети", - пригадала Павленко.

Катерина Павленко / Фото: instagram.com/monokatee

Врешті, Катерина зібрала найнеобхідніші речі, взяла кота і корм для нього та спустилася донизу і сиділа на лавочці неподалік від будинку:

"Я, дійсно, коли сиділа під під'їздом чула, як ракета пролетіла над головою. Я з собою взяла кота, котячий корм, готівку і документи. Я сиділа під під'їздом, не розуміла, що мені робити, куди йти. Новин тоді ще не було, взагалі не зрозуміло, що відбувається. Ти чуєш вибухи, ти бачиш, як люди у паніці роз'їжджаються, куди хто їде –не зрозуміло", - розповіла артистка.

Згодом, розповідає Катерина, її менеджер забрав її на правий берег, бо була загроза, що підірвуть мости:

"Потім мені зателефонував наш менеджер і сказав, що забере мене на правий берег, бо можуть підірвати мости. Ми стали у корку, бо весь Бориспіль почав евакуйовуватися. Потім мене занесло на Виноградар. Дві доби на підземному паркінгу ми жили", - зізналася Павленко.

Катерина Павленко

Також був такий момент, коли співачка навіть попрощалася з музикою:

"Я пам'ятаю цей момент, коли я виходила з квартири востаннє, я тоді спустилася на низ, відійшла від будинку і більше не поверталася. Тобто все, що у мене було у рюкзаку, з тим 1,5 місяці і жила. І коли виходила, я подивилася на ноутбук, а у мене там всі музичні записи, ми готувалися до релізу, вся моя робота була там. Я так подивилася: "Може, ноутбук взяти з собою?". А потім думаю: "Якщо війна, то яке це все має значення. Навіщо мені музика і ці наробітки?". Залишила і пішла", - розповіла Катерина.

Наразі Go_A, як і більшість артистів, беруть участь у благодійних концертах на підтримку України та гастролюють містами Європи. За словами Катерини Павленко, від 24 лютого вже було багато концертів, були виступи та акції підтримки".

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