Соломія Вітвіцька допомогла збирати кошти для бійців ЗСУ

Паралімпійський чемпіон Сергій Ємельянов продав на блгодійному аукціоні свою золоту медаль, яку спортсмен здобув на літніх паралімпійських іграх у Токіо, обійшовши на каное росіянина.

На зібрані кошти куплять амуніцію для військових: автомобілі, бронежилети, тепловізійна оптика і харчування. Все це відправлять українським захисникам на Донбас.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

Загалом, на аукціоні вдалося вторгувати 900 тисяч гривень. Утім, компанія, що виграла благодійні торги - медаль собі, до речі, вирішила не залишати. І повернула її спортсмену.

скріншот з відео

"Ця медаль... Ми її чекали 5 років . працювали дуже багато для неї. Було дуже багато поту та крові, але ми перемогли і навіть коронавірус нам не завадив", - зазначив спортсмен.

До слова, гроші для армії допомогла збирати й ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Вона це робила на своїх сторінках у соціальних мережах.

скріншот з відео

"Взагалі ми зібрали ще близько 200 тисяч гривень . А це завдяки ще й тому, що нам допоміг посол України в Лівані. вони там провели благодійний концерт", - зазначила Соломія.

Загалом, завдяки зібраним коштам вдалося купити автомобілі, бронежилети, тепловізійну оптику і продукти харчування.

скріншот з відео

Крім вже зібраної амуніції - у планах закупити шоломи, берці та інші необхідні речі для військових. Тож збір коштів - триває.

Наша згуртованість допоможе захисникам України стати ще сильнішими. А значить - наблизити перемогу.

З продажу золотої медалі на благодійному аукціоні закупили амуніцію для військових

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