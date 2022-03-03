Соломія Вітвіцька показала, як розвозить продукти та все необхідне захисникам Києва

У вільний час телеведуча займається волонтерством.

Телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька розповіла, як проводить час між прямими ефірами.

Так, між включеннями інформаційного марафону, який цілодобово транслюють на всіх українських каналах, а також у Фейсбук та Ютуб (долучатеся до нас за посиланням), знаменитість займається волонтерством.

пресслужба каналу "1+1"

"Всі мене питають, як я. Ось вариться гречка, знайшла всі судочки, які в мене були. Готую нашим хлопцям любим", — розповіла Соломія Вітвіцька.

пресслужба каналу "1+1"

До початку комендантської години телеведуча їде до супермаркету і закуповує необхідні продукти та речі для наших захисників. Далі рушає до столичних ресторанів, де робота не зупиняється. Там готують їжу, а Соломія разом з подругами розвозить її тим, хто потребує. Розповідає, обіди поживні. У комплекті перша страва, салат і основна страва, напій десерт і фрукти.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

"Всі хто виконує зараз свої службові обов’язки під кулями та вибухами — герої. Дякуємо за те, що зараз є світло, вода, газ, інтернет. За те що всі, хто можуть — допомагають і всі, хто можуть виходять на роботу", — подякувала телеведуча всім хто зараз — кожен на своєму фронті — боронить Україну.

пресслужба каналу "1+1"

Телеведуча попередила: "Ми очікуємо на атаку дезінформації і закликаємо отримувати інформацію виключно з офіційних джерел органів державної влади".

пресслужба каналу "1+1"

"Віримо у ЗСУ! Пишаємося нашими захисниками і захисницями! Разом до перемоги. Це наша земля. Ми переможемо і точно не будемо здаватися. Україна стоїть! Підтримуємо наших захисників", — закликала телеведуча 1+1.

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