Соломія Вітвіцька показала зворушливі кадри, як проводжала коханого-військового на фронт

Ведуча ТСН на "1+1 Марафон" Соломія Вітвіцька показала зворушливі кадри зі своїм коханим Олексієм Ситайлом.

Обранець знаменитості – військовий. Як поділилася у своєму Instagram Соломія, її коханий вирушає на фронт. Чоловік їде служити на схід України, а саме на Донбас. Ведуча опублікувала зворушливі кадри, як проводжала коханого на фронт.

Зокрема, у коротенькому ролику Вітвіцька показала, як Ситайло спочатку взяв її за руку, прокрутив у танці, а потім обійняв ззаду. Відео ведуча доповнила композицією "Танцюй зі мною, повільно".

Соломія Вітвіцька з коханим-військовим / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Коли проводжаєш коханого на Донбас", - підписала кадри Соломія Вітвіцька.

У коментарях під дописом підписники ведучої побажали, аби Олексій Ситайло обов'язково беріг себе та надійного Ангела-охоронця йому.

Зазначимо, Соломія Вітвіцька наприкінці лютого розсекретила, що зустрічається з військовим. Обранцем ведучої став старший лейтенант Олексій Ситайло. Нині чоловік служить на фронті та захищає Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, нещодавно актор Юрій Феліпенко поділився, що вступив до лав ЗСУ. Артист вже розповів, як минає його служба та військові навчання.

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