Соломія Вітвіцька розповіла, як на подвір'я будинку, в якому мешкає її тато, влучила ракета

Тато телеведучої мешкає в Житомирі.

Телеведуча 1+1 Соломія Вітвіцька розповіла, як на подвір'я будинку, де мешкає її тато влучила ракета російських окупантів.

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За словами ведучої, це сталося минулого тижня у Житомирі. Вітвіцька розповіла, що лише в будинку її тата вціліли вікна, адже перед цим він їх заклеїв.

"Він живе у Житомирі, і коли до його подвір'я потрапила ракета, то в нього одного з дому залишилися цілі вікна. Це було минулого тижня, коли був обстріл Житомира. На подвір'ї, поряд із житловим будинком, знаходилася лікарня та школа", - розповіла ведуча, пишуть "Факти".

Також Вітвіцька зізналась, що вирішила не їхати з Києва. Окрім роботи, знаменитість займається волонтерством. До початку комендантської години телеведуча їде до супермаркету і закуповує необхідні продукти та речі для наших захисників. Далі рушає до столичних ресторанів, де робота не зупиняється. Там готують їжу, а Соломія разом з подругами розвозить її тим, хто потребує.

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, Даша Астаф'єва також займається волонтерством. Вона готує їжу для тероборони.

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