Соловйов пригрозив Азербайджану "СВО" через допомогу Україні

Російські пропагандисти взялися погрожувати Азербайджану на тлі допомоги Україні. Так, Володимир Соловйов заявив про «серйозну проблему» на Південному Кавказі та потенційні «бази НАТО» на Каспії.

Про це російський пропагандист Володимир Соловйов сказав у прямому ефірі каналу «Росія-1».

Він вирішив налякати тим, що так звана російська «СВО», яку наразі спрямовано проти нашої держави, може стати «не останньою».

«Те, що відбувається у нас на Південному Кавказі — це дуже велика проблема. А Каспій скоро може опинитися у такому положенні, що там і бази НАТО з’являться… І це може бути настільки небезпечно, якщо розглядати з геополітичної позиції, це може призвести до того, що це виявиться не остання „СВО“ нашого покоління», — видав Соловйов.

Нагадаємо, Азербайджан надасть Україні гуманітарну допомогу у вигляді електротехнічного обладнання, закупленого за гроші держбюджету. На ці потреби з резервного фонду президента Азербайджану Ільхама Алієва виділять 2 млн доларів. Рішення ухвалене з урахуванням «принципів гуманізму та партнерських відносин між Азербайджаном і Україною», закріплених у низці двосторонніх угод і декларацій». Зокрема, це підписаний 2000 року Договір про дружбу, співробітництво і партнерство, а також Спільна заява президентів від 14 січня 2022 року.

Також зауважимо, що у липні Алієв порадив Україні ніколи не миритися з окупацією своїх територій. Він нагадав, як Азербайджан сам відновив контроль над Карабахом, тому побажав українцям зробити те саме.

Ще раніше стало відомо про те, що Азербайджан може розглянути скасування заборони на постачання озброєння Україні. Це станеться у випадку, якщо Росія не припинить атаки на газову інфраструктуру. Відомо, що нею транспортується азербайджанський газ.