Соловйов влаштував істерику через майбутній контрнаступ ЗСУ: "Довбанемо ядерною зброєю"

Скандальний російський пропагандист Володимир Соловйов б'ється в істериці через майбутній український контрнаступ. Топ-пропагандист Кремля закликає не чекати на успіхи ЗСУ, а вдарити по українських містах ядерною зброєю.

Про це він заявив у своєму пропагандистському шоу "Повний контакт"

"Навіщо ми чекаємо на контрнаступ? Використати тактичну ядерну зброю! Завдати ударів по місцях дислокації та розташування "центрів прийняття рішень" України. У чому проблема?", – завивав пропагадист.

Соловйов висміяв пояснення всіх адекватних людей, чому ні в якому разі не можна застосовувати ядерну зброю.

"Ах, ядерну боєголовку не можна застосовувати? Вона тільки для стримування? Ну що, стримала? Обстрілюють наші райони, наші міста та села, гинуть наші люди. Допомогла нам ядерна зброя? Так у нас не стратегічна зброя. Тоді ми тактичною довбанемо", – сказав російський пропагандист.