"Сонцепьоки", танки, САУ і гармати Д-20, Д-30: військовий вказав, звідки РФ перекидає техніку до Авдіївки

За словами військовослужбовця Євгена Ієвлєва, ворожа техніка йде до Авдіївки з Горлівського напрямку.

Ситуація на Горлівському напрямку пов'язана з Авдіївським, адже вся ворожа техніка йде на Авдіївку саме звідти.

Про це розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, передає "Еспресо".

"Горлівський напрямок безпосередньо логістично пов'язаний з Авдіївським і вже 3 дні, я думаю, не відкрию ніяких нових фактів, ви бачите, що коїться на Авдіївці. Вся техніка, яка йде на Авдіївку саме з нашого напрямку, вона на глибині від нас від 6-12 км, а 3 дні - це незупинний поток техніки, де ми спостерігали і "Сонцепьоки", і танки, і САУ, і гармати Д-20, Д-30", – каже військовий.

За його словами, цей потік техніки проходить біля українських військових. Тому на скільки це можливо, ЗСУ намагаються уражати цю техніку, але ворог у ці дні підвищив щільність і артилерійських снарядів, і мінометних обстрілів.

"Приліт був десь перед включенням метрів за 150, довелося перейти в укриття. Тому й кажу, що останні 3 дні ситуація дуже спекотна", – підсумував Ієвлєв.

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, вже четверту добу біля Авдіївки – вкрай важка ситуація, росіян дуже багато, вони "лізуть, як таргани".

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