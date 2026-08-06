Сонячні панелі на балконі: коли українцям потрібен дозвіл на встановлення

Сонячні панелі (ілюстративне фото) / © pexels.com

Реклама

Українці у більшості випадків можуть встановлювати сонячні панелі на балконі або лоджії без спеціального дозволу. Водночас для монтажу обладнання на фасаді чи даху багатоповерхівки може знадобитися погодження ОСББ або співвласників будинку.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA з посиланням на фахівців компанії Solar Ggroup.

Реклама

Експерти пояснили, що окремі погодження зазвичай не потрібні, якщо панелі розміщують у межах приватної власності, не втручаючись у фасад, конструкції будинку чи інше спільне майно.

Реклама

Інші правила діють, коли обладнання планують встановити на даху або зовнішній стіні. Ці частини будинку належать до спільної власності мешканців, тому монтаж необхідно узгоджувати з ОСББ, управителем або співвласниками. Порядок ухвалення рішення залежить від законодавства та внутрішніх правил конкретного будинку.

Що потрібно врахувати під час монтажу

Сонячні панелі необхідно надійно закріпити, щоб вони не становили небезпеки для перехожих і мешканців сусідніх квартир під час сильного вітру або негоди.

Конструкція також не повинна перекривати евакуаційні шляхи чи заважати обслуговуванню будівлі.

Перед придбанням обладнання фахівці радять оцінити освітленість балкона. Найефективніше панелі працюватимуть на південній, південно-східній або південно-західній стороні. На затіненому або північному балконі виробництво електроенергії буде значно нижчим.

Реклама

Чи допоможуть панелі під час відключень

Балконна сонячна електростанція може стати резервним джерелом живлення під час відключень лише за наявності гібридного інвертора та акумулятора.

Самі сонячні панелі без системи накопичення не забезпечать квартиру електроенергією після зникнення напруги у мережі.

Нагадаємо, раніше кандидатка економічних наук, фахівчиня НАН України з питань якості життя населення Людмила Черенько заявила про те, що якщо Росія знову масовано обстрілюватиме Київ і будуть блекаути, багато киян можуть тимчасово виїхати з міста. Проте масово їхати в села чи за кордон люди не будуть. Влада радить киянам заздалегідь підготувати власний «план Б», щоб розвантажити інфраструктуру столиці.

За словами експертки, сьогодні важливо заздалегідь підготувати запасні варіанти на випадок повторення кризових ситуацій минулої зими, адже держава та місцева влада не зможуть повністю взяти на себе організаційні та фінансові витрати на переселення містян.

Реклама

Новини партнерів