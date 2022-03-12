Про вихід з російського ринку заявили вже понад 170 компаній.

Компанія з виробництва телевізійних фільмів та програм Sony Pictures Entertainment оголосила про припинення всієї діяльності в Росії.

Зазначається, що компанія вже відклала цифрові релізи своїх проєктів, зокрема фільму "Людина-павук. Немає шляху додому".

Раніше Голлівудська студія Sony Pictures заявила, що припиняє прокат своїх фільмів на території Росії через військове вторгнення в Україну. "Морбіус" та інші проєкти кіностудії наразі не з’являться в російських кінотеатрах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день.

Через російську агресію низка світових і європейських компаній заявили про вихід з РФ. Так, станом на 11 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад 170 компаній.