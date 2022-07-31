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"Соняшники пахнуть війною": у ЗСУ показали, як "Бук" збиває російський безпілотник (фото, відео)

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"Соняшники пахнуть війною": у ЗСУ показали, як "Бук" збиває російський безпілотник (фото, відео)

Фото: скриншот з відео

Українські захисники 31 липня збили російський безпілотник типу "Птеро".

Ворожий безпілотник розвідував позиції ЗСУ, його вдалось збити за допомогою ЗРК "Бук". 

Про це повідомляє Командування повітряних сил. 

Українську систему ППО розмістили на соняшниковому полі. На кадрах видно, як "Бук" знищує ворожий безпілотник. 

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

"Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування “Центр” Повітряних Сил, які виконують бойові завдання у визначеному районі влучним пострілом "приземлили" черговий безпілотний літальний апарат ймовірно типу "Птеро", він візуально має схожість з Орлан-10, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ. Цьогоріч знову соняшники пахнуть війною, але так надихають на перемогу своєю красою", - кажуть наші захисники. 

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківщини українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

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