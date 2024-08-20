Соратник Гіркіна запропонував не міняти строковиків, які здалися в полон: відео

Пропагандист Михайло Полинков каже, що строковиків не можна міняти, тому що вони здалися без бою.

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова Михайло Полинков закликає не повертати до Росії строковиків, які здалися в полон Збройним силам України "без бою".

Заяву Полинкова активно поширюють у Мережі.

В одному зі своїх ефірів z-пропагандист заявив, що Україна використовує російських військових строкової служби, щоб повернути додому своїх полонених, зокрема бійців "Азова".

"Скажу, можливо, неприємну для багатьох річ, тим більше для батьків хлопців, які перебувають у полоні, але їх не можна міняти. Не можна, тому що вони здалися без бою. Так, хтось може мені дорікнути: "Диванний воїн, як ти можеш так говорити, стань на їхнє місце". Я міг опинитися на їхньому місці, я можу про це говорити", – сказав Полинков.

Нагадаємо, строковиків з усієї Росії примусово відправляють до Курська.

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