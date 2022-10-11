Соратник Киви коригував ракетні удари по ППО у Дніпрі: його затримали (фото)

Соратник колишнього народного депутата-зрадника Іллі Киви, дніпровський бізнесмен у сфері IT, коригував ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури в Дніпрі та полював за переміщенням сил протиповітряної оборони (ППО) Збройних сил України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Чоловік залишився у Дніпрі після повномасштабного вторгнення Росії, щоб проводити підривну діяльність на користь окупантів.

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Відомо, що зловмисник познайомився з Кивою, який наразі переховується в Росії, ще в 2014 році. Згодом за пропозицією нардепа-зрадника підприємець очолив міське громадське об'єднання, підконтрольне вже забороненій партії "Опозиційна платформа - За життя". Він почав залучати туди своїх "однодумців" для участі у масових заходах на підтримку проросійської політсили та вчинення провокацій.

За вказівками свого соратника Киви зрадник збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав РФ координати об’єктів критичної інфраструктури через Телеграм-канали.

У своїх звітах окупантам він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками.

Зловмисника викрили та затримали. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, вдень 11 жовтня російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровщині. Окупанти поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури у Павлоградському та Кам'янському районах. Там є серйозні руйнування.

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