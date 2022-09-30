Соромно навіть ексспічрайтеру Путіна: промову очільника Кремля оцінили не всі росіяни

Сьогодні в середмісті Москві, принаймні на камери, росіяни окупацію України підтримують, та черги на виїзд із Росії не зменшуються.

У безпрецедентній світовій ізоляції, Путін заявив, що громадяни Запоріжжя та Херсонщини, разом з донеччанами та луганчанами відтепер - громадяни Росії, йдеться в ТСН.

Поки окупанти тікають з оточеного українськими військами Лиману, кидаючи зброю і техніку - на Красній площі зводять святкову сцену, а керманич Кремля вимагає від Києва негайно припинити вогонь. Підписавши абсурдні накази про визнання так званої незалежності Запорізької та Херсонської областей, Путін вперше за довгий час терміново скликає федеральні збори, аби вкотре поскаржитися на розпад Радянського союзу.

Найвідданіші посіпаки Путіна демонструють слізну згоду та готовність воювати з НАТО.

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Перша реакція з Офісу президента України - миттєва. Ми працюємо далі і звільняємо українські території, написав голова ОП Андрій Єрмак, - та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Українці, яким вдалося вибратися з окупованих територій, переконані: ще повернуться додому. Російська мова, яку начебто захищають тут окупанти, не заважає тим, кому довелося тікати з рідних домівок з найціннішим - ненавидіти росіян і вірити в нашу перемогу. "І те, що підписав указ – це він чисто для себе підписав. Ті, хто залишилися, розуміє, а їх багато, вони впевнені, що це просто марення, це просто папірець", - кажуть біженці.

Навіть колишньому спічрайтеру Путіна соромно за свого президента. "Це виглядає убого, українці щось роблять у реальному світі, а Кремль конструює віртуальну реальність", - заявляє політолог Аббас Галлямов.

Однак сьогодні в середмісті Москві, принаймні на камери, росіяни окупацію підтримують. "Люди нарешті знайдуть владу, свободу та надію на майбутнє", - переконані там.

Під стінами Кремля черга з охочих потрапити на урочистий концерт. Але куди більші черги на кордонах Росії. За оцінками британського Міноборони, протягом тижня з оголошення мобілізації з країни втекло більше людей, ніж зараз воює в Україні. Відстоювати маніакальні інтереси Кремля не бажають навіть ті, хто ще кілька місяців тому клеїв військові символи на свої машини.

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