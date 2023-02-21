Сотень літаків не буде: у Повітряних силах ЗСУ оцінили можливість масованого застосування РФ авіації

У Повітряних силах Збройних сил України вважають, що ворог не буде масово застосовувати авіацію у річницю вторгнення РФ в країну.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - сказав він.

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Речник пояснив, що сорок російських літовищ розташовані на різній відстані від кордону з Україною. Те угруповання авіації РФ, яке знаходилось на літовищах на початку агресії, приблизно у той самій кількості залишається, а втрачену техніку доповнюють.

"Тому якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків – цього не буде", - сказав він.

Ігнат пояснив, що протиповітряна оборона підсилена сучасними західними комплексами.

Нагадаємо, Путін пригрозив, що Росія готова випробовувати ядерну зброю.