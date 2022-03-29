Sotheby’s заборонив брати участь в аукціонах російським покупцям

Таке рішення ухвалили через санкції.

Аукціонний дім Sotheby’s заборонив деяким російським покупцям брати участь у продажах.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

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За даними видання, угоди покупців з РФ або російських громадян, чий основний дохід надходить з цієї країни, більше не підтримуються.

Наразі ринок мистецтва перебуває в мінливій ситуації, пов'язаній із санкціями щодо російських фізичних та юридичних осіб. Хоча санкції поки що не закликають безпосередньо припинити всю арт-торгівлю з Росією, однак у середині березня Великобританія та лідери Великої сімки заборонили експорт предметів мистецтва та антикваріату до РФ.

Раніше стало відомо, що на узбережжі Лондона заарештували суперяхту Phi, яка належить бізнесмену та громадянину Росії.

Phi, що належить російському бізнесмену, є третьою за величиною яхтою, побудованою престижними суднобудівниками Royal Huisman, і має так званий "нескінченний винний погріб" і басейн з прісною водою.

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